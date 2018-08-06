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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Satılmış AKKAŞ/DHA
06.08.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Korkunç olay 6 yıl sonra oraya çıktı! Bebeği aç bırakıp öldürmüş

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Korkunç olay 6 yıl sonra oraya çıktı! Bebeği aç bırakıp öldürmüş

AFYONKARAHİSAR’da, 2012 yılında, arkadaşlık kurduğu Şükrü S.’nin, tecavüzü sonucu hamile kaldığı öne sürülen Hatice T. (47), dünyaya getirdiği erkek bebeğini aç bırakıp, ölümüne neden oldu. Olayın ihbarla 6 yıl sonra ortaya çıkması üzerine Hatice T. ile bebeği defneden anne ve babası tutuklandı.

Olay, 2012 yılında, Nuribey beldesinde meydana geldi. Daha önce yaptığı 3 evlilikten 3 çocuğu bulunan Hatice T., boşandıktan sonra Şükrü S. ile arkadaşlık kurdu. Şükrü S., iddiaya göre, bir süre sonra Hatice T.’ye tecavüz etti. Hamile kalan Hatice T., annesi Ayşe T. (64) ve babası İsmail T.’nin (64) karşı çıkmasına rağmen erkek bebeği dünyaya getirdi.

BEBEĞİ PAZAR ÇANTASIYLA MEZARLIĞA GÖTÜRMÜŞLER

Doğumdan sonra Ayşe T., "Rezil oluruz" diyerek, kızı Hatice T.’ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Hatice T.’nin emzirmediği yeni doğan erkek bebek, açlıktan yaşamını yitirdi. Ayşe T., bebeğin cansız bedenini yıkayıp, kefenledikten sonra pazar çantasına koyarak, eşi İsmail T. ile mezarlığa götürüp, defnetti. Aile fertleri, olayın kendi aralarında dahi konuşulmaması için karar aldı.

3’Ü DE TUTUKLANDI

Durumdan haberi olan ailenin kadın yakını, 3 Ağustos Cuma günü, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, ihbarda bulundu. Cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bebeğin mezarı, otopsi yapılması ve DNA örneği alınması için açıldı. Olayla ilgili Hatice T., İsmail T. ve Ayşe T., gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hatice T.’ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Şükrü S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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