Korkunç manzara! Görünce hayatının şokunu yaşadı
Hakkari’nin Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında ahıra giren kurtlar 110 koyunu telef etti.
Olay, gece saatlerinde merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında meydana geldi. Dağlık araziye sahip mezraya gelen kurtlar, besici Kamil Erdem’e aitÿkoyunların bulunduğu ahıra girdi. Kurtlar ahırdaki 120 koyundan 110’unu telef etti. Erdem, sabah saatlerinde ahıra girdiğinde koyunlarının öldürüldüğünü gördü. Mal varlığının tamamını kaybettiğini belirten Kamil Erdem yetkililerden yardım beklediğini söyledi.
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