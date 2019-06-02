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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.06.2019 - 18:25, Son Güncelleme:

Korkunç kazalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Korkunç kazalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çorum’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezi İskilip kavşağında medya geldi. Bektaş Doğan idaresindeki 19 FE 324 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşakta Adnan G.’nin kullandığı 35 EY 074 plakalı TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan Azim Doğan (71) ve sürücü Bektaş Doğan (27), yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı 2 kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili de TIR sürücüsü Adnan G., gözaltına alındı.

Korkunç kazalar Çok sayıda ölü ve yaralı var

OTOMOBİL TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI

Öte yandan Çorum- İskilip karayolunun 52’nci kilometresinde de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Kocatürk’ün kullandığı 34 LM 7876 plakalı otomobil, sanayi sitesi kavşağında Halil Kara idaresindeki 19 FC 215 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte traktörde bulunan 3 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Kocatürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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