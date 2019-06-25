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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Okan ÇALIŞKAN/MERSİN, (DHA)
25.06.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Korkunç kazada yeni gelişme

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MERSİN'de, yük treninin işçi minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ahmet Çiftçi (20), mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün, Tarsus ilçesinde meydana geldi. Suriyeli 12 tarım işçisini 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüyle taşıyan Ahmet Çiftçi, iddiaya göre, Yenice Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçide geldiğinde, yük trenini görmesine rağmen karşıya geçmek istedi.

Bu sırada Ulukışla-Adana seferini yapan makinistler Müslüm A. ve Ali A. yönetimindeki 22218 sefer sayılı yük treninin geldiğini gören Çiftçi, minibüsten inip, yoldan kaçtı.

Tren ise yolcuların kaçamayıp, içinde kaldığı minibüse çarptı. Kazada, yaklaşık 70 metre sürüklenen araçtan yola savrulan Vakha Aksat (17) adlı kadın işçi, trenin altında kalarak, yaşamını yitirdi ve 2'si ağır 4 işçi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Vakha Aksat'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

Kaza sonrası olay yerinde gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ahmet Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Çiftçi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Makinistler Müslüm A. ve Ali A. ise dün sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Makinistlerin ifadelerinde; minibüsün geçitte durduğunu, fren yapmalarına rağmen treni durduramadıklarını, minibüsteki yolcuların kaçma girişiminde bulunmadıklarını söyledikleri öğrenilmişti. 

Mersindeki tren kazasında şoke eden detaylar İşçileri bırakıp gitmiş...
Mersin'deki tren kazasında şoke eden detaylar! İşçileri bırakıp gitmiş...
Mersin’de tren, minibüse çarptı
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