Korkunç kazada kan donduran iddia

10 Nisan’da meydana gelen kazada ölen Ahmet Yiğit Kalender’in annesi Burcu Ekdi Kalender duruşmada, “Benim oğlum 7 yıl tedaviden sonra doğdu. Bir daha çocuk sahibi olma şansım yok. Çocuğumun yanağını öpmem gerekirken toprağını öpüyorum” dedi.



Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Bozdemir, müştekiler Burcu ve Basri Erdeniz Kalender ile taraf avukatları katıldı.



NİŞANINDA ALKOL ALMIŞ



Duruşmada savunmasını yapan Emrah Bozdemir, olay günü nişanı olduğunu ve alkol aldığını belirterek, “Nişandan sonra nişanlım ile birlikte babaannesini Bulgurlu’ya bıraktık. Seyir halindeyken Talatpaşa Caddesi üzerinde karşı tarafta olan müştekilerin bulunduğu otomobil taşıt yolunun üzerindeydi ve kaldırımdan açıktaydı. Farları yanık ve çalışır şekilde duruyordu. Bu esnada farları gözümü aldığı için görüş açım yoktu. Müştekiler, araçların arasından taşıt yoluna geçme niyetindeydiler. O esnada bir yaşlı kadın ve küçük yaşta bir çocuğu fark ettim. Fark ettiğim esnada mesafe kısa olduğundan toparlayamadım. İki kişiye çarptım” dedi.



BANA DA ÇARPACAKTI



Kazadan tesadüfen sağ kurtulduğunu söyleyen Burcu Ekdi Kalender, mahkemede yaşadıklarını anlattı: “Olay günü evin önüne aracı park ettim. Arkada oturan kayınvalidem ve oğlum sağ arka kapıdan indiler. Oğlum Yiğit, indiği kapıyı açık bırakmıştı. Kapıyı kapatmaya gittiğim anda yukarıdan tahmini 120 kilometre hızla gelen otomobil kendi şeridinden karşı şeride geçti. Kendimi geriye doğru çekmesem bana da çarpıyordu. Sonra kaçtı. O hızla kaldırımdaki tüm arabalara vura vura gitti. Sonra eşim ve çevredeki insanlar peşinden koştu. İleride trafik durunca yakaladılar. Duruşmada ‘Kaçmadım’ dedi ama kaçtı. Oğlum 7 yıl tedaviden sonra doğdu. Bir daha çocuk sahibi olma şansım yok. İnsanlar öğle arası yemeğe giderken, ben her gün çocuğumun mezarına gidiyorum. Çocuğumun yanağını öpmem gerekirken, toprağını öpüyorum böyle insanlar yüzünden? Başka Yiğit’lerin ölmemesi adına böyle insanların kesinlikle dışarıya çıkmaması lazım. 215 promil alkol ne demek? Benim yavrum öldü, niye başka çocuklar da ölsün? O da cezasını çekmeli” dedi.



“BİLİRKİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”



Müşteki avukatı Eyyup Sabri Gürsoy ise, “Kazanın ardından savcılık tarafından bilirkişi raporu aldırıldı. Kaza anıyla ilgili tüm görüntüler varken, bilirkişi, kamera görüntüsü olarak dosyaya sunduğu Cd’de, kaza anını kayıttan çıkarmış. Onun hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bilirkişinin hazırladığı dosyada kaza anı yok ve görünmüyor. Burada alenen, kasten adam öldürme var” dedi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.