Ortaköy'de korkunç kaza! Önce otobüs sonra kamyonet...
İstanbul Ortaköy’de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Vala Başar’a (55), önce otobüs ardından kamyonet çarptı. Başar’ın feci kazada hayatını kaybetmesiyle ilgili adli tıp raporu hazırlandı. Yola gereken dikkati vermediği, seyrini kontrolsüz bir şekilde sürdürdüğü, yayaya geçiş hakkı tanımadığı gerekçeleriyle otobüs şoförü asli kusurlu bulundu.
Başar, 12 Ocak 2018’de saat 18.30 civarında İstanbul Ortaköy’de Muallim Naci Caddesi’nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştı. Araçların yol vermemesi üzerine bölünmüş yolun ortasında durarak taşıtların kendisine yol vermesini beklerken bir otobüs çarptı, yola savruldu. Daha sonra karşı istikametten gelen kamyonetin de altında kaldı. Metrelerce sürüklenen Başar hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
“TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA”
Olayın ardından otobüs şoförü Selman Sakarya ile kamyonet şoförü Samet Yılmaz hakkında İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, “Taksirle ölüme neden olma” suçundan dava açıldı. Açılan davada mahkeme konuyla ilgili Trafik İhtisas Dairesi’nden rapor istedi.
Olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan raporda, otobüs şoförü Sakarya’nın yola gereken dikkati vermediği, seyrini kontrolsüz bir şekilde sürdürdüğü, Başar’a geçiş hakkı tanımadığı gerekçeleriyle asli kusurlu olduğu belirtildi. Kamyonet şoförü Yılmaz ise dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri nedeniyle tali kusurlu bulundu. Ayrıca raporda, kazanın yaşanmasında Başar’ın bir kusurunun olmadığı vurgulandı.
“TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ”
Kazanın olduğu yerde yaya geçidi veya trafik ışığı bulunmadığını belirten Başar’ın ağabeyi Sezai Başar şunları söyledi:
“Yaya yolundan karşıya geçmeye çalışırken kız kardeşimin hayatını kaybetmesi yayaların geçiş üstünlüğünün tam olarak anlaşılmadığını, sürücülerin de yaya geçiş üstünlüğüne yeterince hassasiyet göstermediklerini gözler önüne seriyor. Şu ana kadar iki şoför de tutuksuz yargılanıyordu. Bilirkişi raporu üzerine iki şoförün de tutuklanması talebiyle mahkemeye başvuracağız. Kaza yerinde üst geçit veya trafik ışığı olsaydı kız kardeşim şu anda hayatta olurdu. Bu durum bize trafiğin yoğun olduğu yerlerde yaya geçidinin tek başına yeterli olmadığını gösteriyor.”
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