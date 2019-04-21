Korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Aydın Baltacı yönetimindeki 09 EB 506 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Karakaya Mevkisi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ahmet Özmen idaresindeki 34 PR 1933 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 09 EB 506 plakalı otomobildeki Hatice ve Ahmet Baltacı, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile 34 PR 1933 plakalı araçtaki Kenan Süha Bayram yaralandı.
75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Aydın Baltacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Bodrum-Milas kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
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