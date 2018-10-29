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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
29.10.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

Korkunç kaza! 'Ne olur bir şey olmasın' diye ağladı

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Korkunç kaza! 'Ne olur bir şey olmasın' diye ağladı

ANTALYA’da yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman Duyar hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanınca arkadaşı gözyaşlarına boğuldu. Duyar, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gazi Bulvarı Yanyol’da bulunan iki arkadaş, Yeşildere Mahallesi’ne geçmek istedi. 200 metre ilerideki üst geçidi kullanmayan Abdurrahman Duyar ve adı öğrenilemeyen arkadaşı, seyir halindeki araçların bulunduğu Gazi Bulvarı’ndan yolun karşısına geçmek istedi. Yolun ortasına gelen Duyar’a, bu sırada kent merkezine doğru seyir halinde olan Mevlüt Ç. yönetimindeki 07 BIU 79 plakalı hafif ticari araç çarptı. Abdurrahman Duyar, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

AYAKKABILARINI ALIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Duyar’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Abdurrahman Duyar’ı yerde yatarken gören arkadaşı, ayakkabılarını eline alıp gözyaşı döktü. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında gözyaşlarına boğulan arkadaşı, uzun süre "Ne olur bir şey olmasın" diye ağladı. Sağlık ekiplerinin Duyar’ı bindirdiği sırada arkadaşı da ambulansa binmek istedi. Ancak polis ekipleri ifadesi alınacak kişinin ambulansa binmesine izin vermedi.

Korkunç kaza Ne olur bir şey olmasın diye ağladı

Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Abdurrahman Duyar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Mevlüt Ç. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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