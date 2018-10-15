Korkunç kaza! Minibüs devrildi: 13 yaralı
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu, 12'si rütbeli asker, 13 kişi yaraladı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 22 DV 044 plakalı minibüs, Demirhanlı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, 12 asker ile minibüs sürücüsü yaralandı.
Yaralıların bir kısmı ayakta tedavi edilirken, diğerleri şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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