Korkunç kaza! Yola çekilen halat boğazını kesti...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKorkunç kaza! Yola çekilen halat boğazını kesti...
GeriGündem Korkunç kaza! Yola çekilen halat boğazını kesti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
TRABZON (İHA)
29.01.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Korkunç kaza! Yola çekilen halat boğazını kesti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Korkunç kaza! Yola çekilen halat boğazını kesti...

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde eşi ile birlikte motosiklet üzerinde seyir halinde giderken yola çekilen çelik halat boğazını kesti. Boğazı kesilen imam hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde kesilen ağacı çekmek için yola gerilen ince çelik halatı taktığı kask nedeniyle göremeyen ve yolda hiçbir güvenlik tedbiri alınmaması nedeniyle çelik halatı fark edemeyen motosiklet sürücüsü imam Mustafa Saka, boğazını çelik halatın kesmesi nedeniyle ağır yaralandı. Aynı motosiklette bulunan Saka’nın eşi Ayşe Saka ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kavaklı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahallede imamlık yapan Mustafa Saka (49) eşi Ayşe Saka ile birlikte motosiklete binerek evinden bir cenazeye gitmek için yola çıktı. Hareket halinde bulunan Saka, kesilen ağacı çekmek için yola gerilen çelik halatı taktığı kask ve yolda hiçbir güvenlik tedbiri alınmaması nedeniyle görmeyince boğazı kesilerek motosikletinden yere düştü. Eşinin ve çevredekilerin yardımı ile bölgeye ambulans çağrılırken, olay yerine gelen ekipler Mustafa Saka ve eşi Ayşe Saka’yı yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Mustafa Saka buradan ambulans helikopter ile KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Mustafa Saka’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, eşi Ayşe Saka ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayda ihmali olduğu iddia edilen Kavaklı mahalle muhtarı Muhammet Saka ise kendisine konuyla ilgili sorulan sorulara "Başka işiniz mi yok. Bakın işinize” diyerek basın mensuplarına tepki gösterdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AK Parti’den tepki: BM raportörünün içeri alınmaması skandal

Hava durumuyla ilgili son bilgiler... Edirne'den Akdeniz'e aşırı yağış, hortum riski yüzde 30!

Görüntüler Antalya'dan... Fırtınadan sonra harekete geçtiler

Savaş uçaklarının harekât sorumlusu Tuğgeneral Akgülay gözaltına alındı