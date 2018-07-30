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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
30.07.2018 - 23:48, Son Güncelleme:

Korkunç kaza: İkiye böyle bölündü... Ölü ve yaralılar var

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Korkunç kaza: İkiye böyle bölündü... Ölü ve yaralılar var

Samsun'da kavşaktan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı araç ikiye bölündü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Kozluk mevkisi Samsun-Ordu karayolunun 79. kilometresinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme'den Ünye istikametine giden Sinan Kırveli idaresindeki 34 BF 6274 plakalı otomobil, Kozluk Kavşağı'ndan yola giriş yapan Mehmet Kalyoncu (71) idaresindeki 52 EY 275 plakalı otomobile çarptı.

İKİYE AYRILDI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 52 plakalı otomobil ikiye ayrıldı. Bu sırada Muhammet Mustafa Binay idaresindeki 55 UE 106 plakalı otomobil de 52 plakalı otomobile ait parçalara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Kalyoncu hayatını kaybederken, Mustafa Kır (63), Sinan Kırveli (32) ve Nuray Kırveli (54) yaralandı. Çarpışan araçlardan etrafa fırlayan parçalar yaya kaldırımında bulunan yayalar Halil Altunyurt (60), Öztürk Şahin (37) ve Ertuğrul Şahin'e (57) çarparak yaralanmalarına sebep oldu. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi ve Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Ağır yaralanan Mustafa Kır, kazadan 2 saat sonra Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Nuray Kırveli ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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