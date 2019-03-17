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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.03.2019 - 00:17, Son Güncelleme:

Korkunç kaza! Araç bu hale geldi

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Korkunç kaza! Araç bu hale geldi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’dan Gölbaşı istikametine giden Kenan K. idaresindeki 02 BC 121 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ünal Ç. idaresindeki 02 EA 084 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ünal Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Ali Sözdemir yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Korkunç kaza Araç bu hale geldi

Yaralılardan Ali Sözdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Korkunç kaza Araç bu hale geldi

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