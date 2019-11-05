Korkunç kaza...
KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Nasip Sezer hayatını kaybetti.
Kaza, Lüleburgaz Sakızköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Özbay O.’nun kullandığı 39 TS 333 plakalı otomobille, Nasip Sezer’in kullandığı motosiklet çarptı.
Motosiklet sürücüsünün hakimeyeti kaybetmesiyle meydana geldiği belirtilen kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan Nasip Sezer’in olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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