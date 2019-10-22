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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-
22.10.2019 - 22:44, Son Güncelleme:

Korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı

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Korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı

BOLU’nun Gerede ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gerede-Karabük yolunda meydana geldi. Gerede istikametine giden Cevdet Cort yönetimindeki 34 BJ 7635 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen tomruk yüklü Şafak Evcin yönetimindeki 14 KB 382 plakalı kamyona sol tarafından çarptı. Bu sırada, Ahmet Alp yönetimindeki 06 VOT 52 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada, hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Cevdet Cort, Cevat Cort ve Perihan Cort olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Nurten Cort ve diğer otomobilin sürücüsü Ahmet Alp ise yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nurten Cort ve Ahmet Alp, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişinin cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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