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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
27.01.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Korkunç itiraf! Hamile eşini öldürüp...

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Korkunç itiraf! Hamile eşini öldürüp...

Şanlıurfa’da, intihar ettiği öne sürülen 2 aylık hamile Esma Kurt’un (23), eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Sorgusunda suçunu itiraf eden ve öldürdüğü eşinin cesediyle evde bir gün geçirdiği ortaya çıkan Mahmut Kurt, tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü Buhara Mahallesi'nde meydana geldi. Polisi arayan bir kadın, evine gittiği evli kızını hareketsiz bulduğunu söyleyip, yardım istedi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde eşarp ile boğazı sıkılan Esma Kurt'un öldüğü belirlendi. İlk incelemede, eşarpla kendi boğazını sıkarak intihar ettiği gibi görülen Esma Kurt'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Esma Kurt'un ismi öğrenilemeyen annesi, 2 gün önce öldüğü belirlenen kızının kendisine, 'Hakkınızı helal edin, kocama iyi bakın' şeklinde mesajı gönderdiğini söyledi. Kurt'un ölümünü şüpheli bulan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, detaylı soruşturma başlattı. Kadının eşi Mahmut Kurt, bir gün önce arkadaşlarının yanında olduğu için eve gelmediğini belirtti.

Yapılan detaylı incelemede polis, genç kadının intihar etme olasılığının düşük olduğunu ve öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durup, şüpheli davranışlarda bulunan Mahmut Kurt'u gözaltına aldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN CESEDİYLE BİR GÜN EVDE KALMIŞ

Emniyetteki ifadesinde de çelişkili ifadeler veren Kurt, cinayeti itiraf etti. Kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada 2 aylık hamile eşini elleriyle boğduğunu belirten Mahmut Kurt, bir gün eşiyle kaldığını ve ardından eşinin telefonundan annesine mesaj atıp, evden ayrıldığını söyledi. Şüpheleri üzerine çekmemek için bir gün eve gelmediğini ve olaya intihar görüntüsü vermeye çalıştığını itiraf eden Kurt, pişman olduğunu ifade etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Kurt, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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