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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ-Berkuğ ÖNCÜ / DHA
20.06.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Korkunç olay! 'İlişki için anlaştığını' iddia etti...

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Korkunç olay! 'İlişki için anlaştığını' iddia etti...

Bursa’da boş arazi silahla öldürülmüş halde bulunan Nazan Kırkgöz'ün (30) katil zanlısı Yusuf Mıcık (55), polis tarafından yakalandı. Tutuklanan Mıcık, para karşılığı anlaştığı Kırgöz'ü, cinsel ilişki için gittikleri yer konusunda çıkan anlaşmazlık sonrası öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İddiaya göre, Yusuf Mıcık, Nazan Kırkgöz ile para karşılığı cinsel ilişki için anlaştı. Otomobiline aldığı Kıkgöz, Mıcık'a Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki boş araziye gitmesini söyledi. İkili buraya geldiğinde ise Yusuf Mıcık, kadına, boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söyledi.  Kırkgöz, bunun üzerine Mıcık'ın otomobilinde bulunan cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı. Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan Kırkgöz’e ateş açtı. Kırkgöz, karnından ve göğsünden vuruldu. Mıcık, otomobiliyle olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kırkgöz’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayetin ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki 70  güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelinin 5 çocuk babası Yusuf Mıcık olduğunu tespit etti. Takibe alınan Mıcık, saklanmak için gittiği arkadaşının evinin girişinde yakalanarak, gözaltına alındı.

POLİS, CİNAYET SİLAHINI DEDEKTÖRLE BULDU

Yusuf Mıcık, sorgusunda suçunu itiraf ederek, cinayet silahını evinin bahçesine gömdüğünü söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dedektörle yaptıkları arama ile yerini belirlediği tabancayı, kazma ve kürekle toprağı kazarak buldu.

Mıcık'ın ilk ifadesinde, ''Yol üzerinde ilişkiye girmek için Nazan Kırkgöz ile anlaştık. İlişkiye girmek için beni boş bir arsaya götürdü. Ben de 'burada ilişkiye girmem' dedim. Arabada bulunan cep telefonumu aldı, vermeyeceğini söyledi. Belimde bulunan silah ile iki el ateş edip kaçtım, pişmanım” dediği öğrenildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mıcık, basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna, “Neden öldürdüğümü bilmiyorum. Alkollüydüm, pişmanım” şeklinde cevap verdi.  Mıcık, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bursa'da kadın cinayetiBursa’da boş arazi silahla öldürülmüş halde bulunan Nazan Kırkgöz'ün (30) katil zanlısı Yusuf Mıcık (55), polis tarafından yakalandı. Tutuklanan Mıcık, para karşılığı anlaştığı Kırgöz'ü, cinsel ilişki için gittikleri yer konusunda çıkan anlaşmazlık sonrası öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
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