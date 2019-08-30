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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA (DHA)
30.08.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Korkunç iddiaya açıklama geldi

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Korkunç iddiaya açıklama geldi

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Alanya ilçesinde 17 yaşındaki Rus turist Sofya Lanshakova'nın hastanede öldürüldükten sonra organlarının çalındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını, organların Adli Tıp'ta inceleme için tutulduğunu söyledi.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir restoranda ailesiyle 13 Temmuz günü öğle saatlerinde yemek yedikten sonra midesinden rahatsızlanan Sofya Lanshakova, aynı mahalledeki sağlık ocağına götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Özel Yaşam Hastanesi'ne sevk edilen Sofya Lanshakova, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BABADAN KORKUNÇ İDDİA

Rusya'da yayın yapan televizyon kanalı TVK6, olayla ilgili korkunç bir iddia ortaya attı. Sofya Lanshakova'nın babası, kızının tedavi için gittiği özel bir hastanede öldürüldüğünü, daha sonra da organlarının çalınarak karaborsada satıldığını ileri sürdü. Kızının apandist teşhisiyle tedaviye alındığını belirten baba, kendilerine verilen cesette genç kızın rahminin yanı sıra bazı organlarının olmadığını savundu.

Korkunç iddiaya açıklama geldi

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Ulusal ve uluslararası medyada 'Rus turist hastanede öldürüldü, organları çalındı' başlığıyla yer alan haberle ilgili Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür açıklama yaptı. Olayla ilgili inceleme başlattıklarını aktaran Hülür, "Yapılan incelemeye göre; Rus uyruklu 17 yaşındaki hasta, 13.07.2019 saat 13.45'te Alanya'da özel bir hastaneye ambulansla akut apandisit ön tanısı ile getirilmiştir. Burada yapılan tetkikler neticesinde gerekli tıbbi müdahaleler ivedilikle ve titizlikle yapılmış ancak hasta tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Hastanın ölümü, batın bölgesinde yoğun sıvı birikimi olmasından dolayı müdahale eden doktorlar tarafından 'şüpheli' olarak değerlendirildiğinden ilgili yasalar gereği adli mercilere bildirilmiştir. Daha sonra cenaze adli prosedürler gereği, otopsi için savcı kontrolünde jandarmaya imza ve tutanak karşılığında teslim edilmiştir" dedi.

Korkunç iddiaya açıklama geldi

ORGANLAR İNCELEME İÇİN ADLİ TIP'TA

Otopside toksikolojik ve histopatolojik incelemeler için uterus (rahim) ve overlerin (yumurtalıklar) bütün olarak alındığı belirtilen Ünal Hülür, "İnceleme için alınan organ ve dokular Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca 1 yıl muhafaza edilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü'müzün yaptığı inceleme neticesinden de anlaşılacağı üzere hastanın organlarının çalınması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Otopsi sırasında alınan doku örnekleri yönetmelik uyarınca muhafaza edilmekte, talep edilmesi halinde aileye teslim edilmektedir. Olayın bu kadar açık olmasına rağmen, gerek insan kaynağı gerekse tıbbi donanımıyla nitelikli sağlık hizmeti verilen ülkemizde bu tür haberlerin yer alması oldukça üzücü ve düşündürücüdür. Aynı zamanda bu tür haberler, kaliteli sağlık hizmetini özveriyle sunan, tıp etiğine bağlı sağlık çalışanlarımıza yapılmış büyük bir haksızlıktır" diye konuştu.

Korkunç iddiaya açıklama geldi

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