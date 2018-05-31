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    Korkunç iddia mahalleyi karıştırdı! Evini bastılar

    İSTANBUL (İHA)
    31.05.2018 - 16:44 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sultanbeyli'de küçük bir kız çocuğunu cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişinin evini mahalleli bastı. Çevik kuvvet ekipleri mahalleliyi güçlükle sakinleştirirken kaçan şahıs Ankara'da polis tarafından yakalandı.

    İddiaya göre, Sultanbeyli'de R.G (8) isimli kız çocuğu akşam saatlerinde bir marketler zincirine alışverişe gitti. Alışveriş yaptıktan sonra marketin müdürü 'evine götüreyim' diyerek aynı sokakta bulunan kendi evine götürdü. Eve geç gelen R.G. durumu annesine anlatınca annesi B.Ü'nün evini taşladı. Sesi duyan mahalleli evin önünde toplandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, çocuk ve ailesinin eşyaları kamyona konularak güvenli bir adrese taşındı. Öte yandan şahsın evinin önünde çevik kuvvet ekipleri mahalleliyi sakinleştirmek için uzun uğraşlar verdi.Olayla ilgili soruşturma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyeti ekipleri, kullandığı aracın plakasını takip ederek kaçan zanlıyı Ankara'da ele geçirdiği öğrenildi.

     

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    Etiketler: istanbul , çocuk istismarı , mahalle , gündem
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