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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KAHRAMANMARAŞ (AA) -
10.12.2018 - 21:57, Son Güncelleme:

Korkunç iddia: Hastanede parmaklar kayboldu

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Korkunç iddia: Hastanede parmaklar kayboldu

Kahramanmaraş'ta elini kıyma makinesine kaptıran Tülay Bülbül, kaldırıldığı hastanede kopan parmaklarının kaybolduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Yaklaşık bir ay önce evde yemek hazırlıkları yaptığı sırada elini kıyma makinesine kaptıran Bülbül, yakınlarının 112 Acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağ elinin iki orta parmağı kopan Tülay Bülbül, tedavi edilerek evine gönderildi. Kendisini ziyarete gelen komşusunun, kopan parmakları 112 Acil servis ekipleriyle kıyma makinesinden çıkararak teslim ettiği iddiası üzerine Bülbül, hastane yönetimini şikayet etti.

POŞETTE KIYMA İDDİASI

Olay günü sağlık ekiplerinin kendisine ilk müdahaleyi yaptığı sırada parmaklarını da aradıklarını anlatan Bülbül, şunları kaydetti:

"Hastaneye gittiğimde yanımda bir poşet vardı. Ben o poşette kıyma olduğunu düşünmüştüm. O yüzden bakma cesaretinde bulunamadım. Gereken işlemler yapılırken hızlı bir şekilde ameliyata alındım. Hastaneye ilk ulaştığımda yanımda bulunan poşette parmaklarım olduğundan haberim yoktu. Komşum, geçmiş olsun ziyaretine geldiğinde parmaklarımın sağlam bir şekilde hastaneye gönderildiğini öğrendim. Avukatım aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum."

BAŞHEKİM: "KUSUR VE HATA YOKTUR"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal, iddialar üzerine yaptığı açıklamada, olay günü hastaneye parmak parçalarının getirilmediğini belirtti.
Tedaviyi gerçekleştiren meslektaşlarından bilgi aldığını aktaran Bilal, "Hastaya gereken tedavi standartlara uygun olarak yapılmıştır. Şahsın iddia ettiği gibi kusur ve hata yoktur. Bir ay önce meydana gelen olayda, hastaya parmakların dikilemeyeceği açık şekilde beyan edilmiştir. Yargıya intikal eden olayla ilgili biz de gerekli evrakları istenilen durumda teslim edeceğiz." dedi. 

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