KorkunÃ§ iddia... Ekipler harekete geÃ§ti... Tam 20 ton

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Åžaban KARDEÅž- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (TekirdaÄŸ), (DHA)-
13.02.2019 - 19:05, Son GÃ¼ncelleme:

Korkunç iddia... Ekipler harekete geçti... Tam 20 ton

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Korkunç iddia... Ekipler harekete geçti... Tam 20 ton

TEKÄ°RDAÄžâ€™Ä±n Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esinde, Ã§uvallara konularak Ã§evreye bÄ±rakÄ±lan ve kÃ¶tÃ¼ koku yayan yaklaÅŸÄ±k 20 ton kimyasal atÄ±k olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len toz bulundu. Ã‡erkezkÃ¶y KaymakamÄ± Atilla Selami Abban, "AtÄ±klarÄ±n Ã§evreye zararlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± hususunda laboratuvar Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in numuneler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

Ã‡erkezkÃ¶yâ€™Ã¼n Ä°stanbul eski yolu Ã¼zerindeki KuÅŸbahÃ§e mevkiine Ã§uvallara konulmuÅŸ atÄ±klarÄ±n Ã§evreye kÃ¶kÃ¼ yaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶renler durumu yetkililere bildirdi. YaklaÅŸÄ±k 20 ton olduÄŸu belirtilen 29 Ã§uvalÄ±n iÃ§inde kimyasal atÄ±k olduÄŸu iddia edilen toz atÄ±klar olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ã‡erkezkÃ¶y KaymakamÄ± Atilla Selami Abban, ihbar Ã¼zerine atÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgeye Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°l Ã‡evre ve Åžehircilik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden ekipler sevk etti. AtÄ±klardan numuneler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kaymakam Abban, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

EKÄ°PLER HAREKETE GEÃ‡TÄ°Â

"Ä°lÃ§emiz KuÅŸbahÃ§e mevkisine 29 Ã§uval atÄ±k bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± telefonla tarafÄ±ma ihbar edilmiÅŸtir. Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ±â€™na gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda gerekli talimat verilerek, Ä°l Ã‡evre ve Åžehircilik MÃ¼dÃ¼rÃ¼ telefonla aranmÄ±ÅŸ ve bir ekip gÃ¶nderilerek gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± istenmiÅŸtir. AtÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu yerde gerekli incelemeler benim nezaretimde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AtÄ±klarÄ±n Ã§evreye zararlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± hususunda laboratuvar Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in numuneler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°l Ã‡evre ve Åžehircilik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ve Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nca gerekli tahkikatlar yapÄ±lmakta olup sonucundan ayrÄ±ca bilgi kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r."

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