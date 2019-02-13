KorkunÃ§ iddia... Ekipler harekete geÃ§ti... Tam 20 ton

Korkunç iddia... Ekipler harekete geçti... Tam 20 ton
TEKÄ°RDAÄžâ€™Ä±n Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esinde, Ã§uvallara konularak Ã§evreye bÄ±rakÄ±lan ve kÃ¶tÃ¼ koku yayan yaklaÅŸÄ±k 20 ton kimyasal atÄ±k olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len toz bulundu. Ã‡erkezkÃ¶y KaymakamÄ± Atilla Selami Abban, "AtÄ±klarÄ±n Ã§evreye zararlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± hususunda laboratuvar Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in numuneler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.
Ã‡erkezkÃ¶yâ€™Ã¼n Ä°stanbul eski yolu Ã¼zerindeki KuÅŸbahÃ§e mevkiine Ã§uvallara konulmuÅŸ atÄ±klarÄ±n Ã§evreye kÃ¶kÃ¼ yaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶renler durumu yetkililere bildirdi. YaklaÅŸÄ±k 20 ton olduÄŸu belirtilen 29 Ã§uvalÄ±n iÃ§inde kimyasal atÄ±k olduÄŸu iddia edilen toz atÄ±klar olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ã‡erkezkÃ¶y KaymakamÄ± Atilla Selami Abban, ihbar Ã¼zerine atÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgeye Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°l Ã‡evre ve Åžehircilik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden ekipler sevk etti. AtÄ±klardan numuneler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kaymakam Abban, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
EKÄ°PLER HAREKETE GEÃ‡TÄ°Â
"Ä°lÃ§emiz KuÅŸbahÃ§e mevkisine 29 Ã§uval atÄ±k bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± telefonla tarafÄ±ma ihbar edilmiÅŸtir. Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ±â€™na gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda gerekli talimat verilerek, Ä°l Ã‡evre ve Åžehircilik MÃ¼dÃ¼rÃ¼ telefonla aranmÄ±ÅŸ ve bir ekip gÃ¶nderilerek gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± istenmiÅŸtir. AtÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu yerde gerekli incelemeler benim nezaretimde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AtÄ±klarÄ±n Ã§evreye zararlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± hususunda laboratuvar Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in numuneler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°l Ã‡evre ve Åžehircilik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ve Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nca gerekli tahkikatlar yapÄ±lmakta olup sonucundan ayrÄ±ca bilgi kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r."
SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR
Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle