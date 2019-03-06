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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)- 
06.03.2019 - 21:09, Son Güncelleme:

Korkunç halde bulundular... Yakınları yıkıldı

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BOLU'nun Seben ilçesinde, dünden beri haber alınamayan Mehmet Arıkan (69) ve Ömer Arslan (75), otomobille 500 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ölmüş halde bulundu.

Bolu'da oturan Mehmet Arıkan ve arkadaşı Ömer Arslan dün sabah saatlerinde otomobille Seben ilçesinde bulunan tatil merkezi Seben Kaya Evlerine gitmek için yola çıktı. Dünden beri Arıkan ve Arslandan haber alamayan yakınları bugün sabah saatlerinde polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) aracılığıyla, 2 arkadaşın içinde bulundukları 14 GF 458 plakalı otomobilin Karacasu mevkiinden Seben'e doğru ilerlediğini tespit etti.

Durum jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri, Bolu-Seben yolu üzerinde arama çalışması başlattı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Jandarma, Mehmet Arıkanın kullandığı otomobili, Seben ilçesine bağlı Korucuk mevkiinde 500 metre yükseklikten aşağıya yuvarlanmış halde buldu. Zor arazi şartlarının bulunduğu bölgede 500 metre aşağıya inen jandarma ekipleri, otomobilden savrulmuş haldeki Ömer Arslan ve Mehmet Arıkanın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ömer Arslan ve Mehmet Arıkan'ın hayatını kaybettiğini, dünden beri haber alamayan yakınlarına da haber verildi. Olay yerine gelen yakınları 500 metre aşağıdaki parçalanmış haldeki otomobili görünce sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Arıkan ve Arslan'ın cesetleri Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından bulundukları yere orman yolundan giden iş makinesi tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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