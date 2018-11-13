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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2018 - 18:24, Son Güncelleme:

Korkunç gerçek ortaya çıktı... Tecavüz, uyuşturucu, cinayet

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Korkunç gerçek ortaya çıktı... Tecavüz, uyuşturucu, cinayet

Eskişehir'de 20 Eylül 2013 tarihinde bir kadına tecavüz edildiği gerekçesiyle işlenen cinayet ile ilgili biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Levent D. (41), tutuksuz sanıklar S.D. (38), Y.K. (32), Y.C. (32) ile avukatları hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Levent D, daha önce savcılık makamında verdiği ifadenin doğru olmadığını ileri sürerek, cinayeti eşi S.D'nin işlediğini ileri sürdü.

Maktul Burçin Kul'un (41) çocukluk arkadaşı olduğunu belirten sanık, "Burçin karısından ayrılmıştı. Kütahya'da yaşıyordu. Bir iş dolayısıyla Kütahya'ya gitmiştim. Burçin'in evinde kaldım. Eskişehir'e döndüğümde eşim bana nerede kaldığımı sordu. Burçin'de kaldığımı söyledim. Evliliğinin bittiğini anlattım. Eşim de 'Kız kardeşim Y.C. ile tanıştırsak belki anlaşırlar, ikisi de boşanmış insanlar.' dedi. Bu vesileyle Burçin, Kütahya'dan Eskişehir'e geldi ve 10 ay bizim evde yaşadı." diye konuştu.

"EŞİME TECAVÜZ ETMİŞ"

Sanık Levent D, maktul ile baldızı Y.C'nin arkadaş olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Bir ara Burçin Kütahya'ya annesini ziyarete gitti. Olay, 20 Eylül 2013 tarihinde meydana geldi. O sırada eşim 'Burçin bana tecavüz etti. Zorla uyuşturucu kullandırdı.' dedi. Burçin Kütahya'dan dönünce yüzleştirmek istedim. Konuyu evde eşim ve Burçin varken açtım. Burçin sinirlenerek bıçak çıkardı ve beni parmağımdan yaraladı. O arbede esnasında eşim S.D'nin yanında bıçak varmış. Bilmiyordum. Bıçağı çıkarıp Burçin'in boğazına sapladı. Burçin birkaç adım attıktan sonra düşüp öldü. Şoka girdik. S.D. bana 'Sen odaya çocukların yanına git' dedi. Uzun süre odada kaldım. Çocuklar uyuduktan sonra odadan çıktığımda her yeri baldızım ile temizlemişlerdi."

"BAHÇEYE GÖMDÜK"

Ailece cesetten kurtulmak için plan yaptıklarını anlatan sanık, şöyle devam etti:

"Cesedi bahçeye taşıdık. Ben bir çukur kazdım ve Burçin'i oraya gömdük. Ceset burada 1,5 yıl kaldı. Daha sonra eşim ve baldızım konuşmuşlar. Kardeşleri Y.K'den cenazeyi bahçeden taşımak için yardım istemişler. Y.K. motorunu getirdi. Bir ekmek kasasına çıkardığımız cesedi koydum. Yalçın ile cesedi Bozdağ'a götürdük. Ben kendim kazdım ve gömdüm. Daha sonra Y.K. emniyete gidip olayı anlatmış. Bu şekilde yaşanan olay ortaya çıktı. Ben cinayeti üstlenmiştim fakat cinayet bu şekilde oldu."

Tutuksuz sanık S.D. ise ifadesinde eşinin anlattıklarının doğru olduğunu belirterek, "O değil ben öldürdüm. Olay eşimin anlattığı gibi olmuştur. Şahsın tecavüzüne uğradım." dedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Eskişehir'de, Y.K. 15 Ekim'de polise giderek, eniştesi Levent D'nin bir cinayet işlediğini anlatmış, bunun üzerine Levent D, S.D, Y.K. ve Y.C. gözaltına alınmıştı. Levent D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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