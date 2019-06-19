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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/DHA
19.06.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Antalya'da korkunç gerçek! 'Küçük çocukları kiralıyorlar' iddiası

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Antalya'da korkunç gerçek! 'Küçük çocukları kiralıyorlar' iddiası

Antalya'nın Manavgat İlçesi’nde belediye tarafından, yılbaşından bu yana yakalanan dilencilere 200 kez işlem yapılırken toplam 31 bin 400 lira para cezası uygulandı. Manavgat Belediyesi zabıta yetkilileri, dilencilerin günlük 30-40 lira karşılığında küçük çocukları kiraladığını belirterek, bunlara insan ticareti suçundan adli işlem yapılması gerektiğini söyledi.

Manavgat'ta yaz aylarının gelmesi ve turizm sezonunun başlamasıyla zabıta, polis ve jandarma görevlileri dilencilere karşı mücadele ediyor. Çoğunlukla kucaklarında çocuklar ile bekleyen dilenciler Antalya ve İbrahim Sözen Caddeleri, Pazar yerleri ve Side ile Kumköy gibi turistlerin yoğun olduğu yerlerde durmaya devam ediyor.

Manavgat Belediyesi zabıtası tarafından 1 Ocak'tan bu yana 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 200 kez işlem yapılan dilencilere toplam 31 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. Zabıta tarafından tutulan tutanakları imzalayan dilenciler cezayı ödemeyeceklerini belirterek zabıta karakolundan çıkarak tekrar dilencilik yaptıkları bölgelere geri dönüyor.

ÇOCUKLARI KİRALIYORLARMIŞ

Manavgat Belediyesi zabıta yetkilileri, dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre uygulanan idari yaptırımların yetersiz olduğunu belirterek, yasal yönden konuya çözüm bulunmasını istedi. Manavgat'ta dilencilerin her ay kucaklarında 1 yaşından küçük farklı çocuklarla dolaştıklarını anlatan zabıta görevlileri, "Biz ilk başlarda ne olduğunu tam anlayamadık. Bir süre sonra çocuklar değişmeye başladığında fark ettik. Bunlar birbirlerinin çocuklarını o gün gidecekleri bölgeye göre 30 liraya, 40 liraya kiralıyormuş. Bunun adı insan ticareti. Güvenlik güçleri ve savcılık makamı bu konuyu mutlaka bu yönden yeniden değerlendirmeli. Dilenciler hakkında 'insan ticareti' suçundan adli işlem yapılmalı" dedi.

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