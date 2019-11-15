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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.11.2019 - 21:54, Son Güncelleme:

Korkunç gerçek canlı yayında ortaya çıktı! DNA sonucuna göre...

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Korkunç gerçek canlı yayında ortaya çıktı! DNA sonucuna göre...

Eşinin banyo yapmayıp koktuğunu söyleyerek boşanmak için Esra Erol’da programına gelen kadının hikayesi izleyenleri hayretler içerisine düşürdü. 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadının eşini aldattığı ve ikinci çocuğunun biyolojik babasının koca olmadığı ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında öyle bir olay yaşandı ki, izleyenler duyduklarına inanamadı.

6 yıldır Ramazan B. ile evli olan Melahat B., 2 çocukları olduğunu ve son 2 yıldır da eşine ulaşamadığını ifade etti. Melahat B. canlı yayına çıktığı ilk gün eşinin öz bakımı yerine getirmediğini söyleyerek ayrılmak istediğini söyledi. İddialara yanıt vermek için Esra Erol’da programına gelen eşi Ramazan B., evliliğinde defalarca aldatıldığını söyleyerek eşi Melahat B.’den DNA testi talep etti.

Melahat B., ikinci çocuğu için DNA testini kabul edeceğini fakat ilk çocuğu için DNA testini asla kabul etmeyeceğini söyledi. Ramazan B.’nin bu talebinden sonra DNA testi yapıldı.Test sonucu canlı yayında açıklanmadan önce Melahat B., bebeğin babasının eşi olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Esra Erol, DNA testini açıkladı. Testte Meahat B.’nin ikinci çocuğunun babasının eşi Ramazan B. olmadığı ortaya çıktı.

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