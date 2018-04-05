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    Korkunç! Genç kızın saçını kazıyıp eve hapsetmiş…

    ADANA (İHA)
    05.04.2018 - 09:59 | Son Güncelleme:

    Adana'da ağabeyinin çalışmasına izin vermeyip, saçını kazıttığı genç kız, hapsedildiği evden kaçarak polise sığındı.

    Adana’nın Merkez Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, B.B. (21) adlı genç kız, yaklaşık 2 ay önce ağabeyi tarafından kıskançlık nedeniyle çalıştığı markete gitmesine izin verilmedi. Evde de genç kıza giyim tarzını değiştirmesi için baskı kuran ağabey, saçlarını da kapatmasını istedi. Ağabeyi, isteklerine karşı çıkan genç kızın saçını kazıttı. Ayrıca genç kızı da eve kilitleyerek dışarı çıkmasını yasakladı.

    Yaklaşık bir aydır dışarı çıkamayan genç kız, ağabeyinin evden ayrılmasını fırsat bilerek kaçtı. B.B., Dağlıoğlu Mahallesi'nden Adana Emniyet Müdürlüğü binasına gelerek burada nizamiyede bulunan polislere sığındı. Polise gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan genç kız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ancak genç kız kendisini ağabeyinin 1 aydır eve kapattığını, saçını kazıttığını ileri sürüp şikayetçi olmadığını, tek isteğinin sığınma evine yerleşmek olduğunu söylediği öğrenildi.

    B.B., daha sonra sığınma evine yerleştirildi.

    Etiketler: saçını kazıtmış , gündem
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