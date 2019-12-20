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Gündem
AA
20.12.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Korkunç! Evdeki çuvalda çürümüş ceset bulundu…

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Afyonkarahisar’da kan donduran bir olay yaşandı. Kiralık olarak tutulan evden kötü kokular gelince komşuları ev sahibine haber verdi. Çuvalın içinde çürümüş ceset bulundu.

Afyonkarahisar'da bir evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu. Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'nde kiralık olarak tutulan evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları ev sahibi Abdullah G'ye haber verdi.

Abdullah G, yedek anahtarla girdiği tek odalı evdeki çuvalda ceset olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

İncelemede yabancı uyruklu erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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