Korkunç detaylar... Polis o caninin peşinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKorkunç detaylar... Polis o caninin peşinde
GeriGündem Korkunç detaylar... Polis o caninin peşinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
19.03.2019 - 23:37, Son Güncelleme:

Korkunç detaylar... Polis o caninin peşinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Korkunç detaylar... Polis o caninin peşinde

ATAŞEHİR’de, maaşını vermediği gerekçesiyle imam nikahlı eşi tarafından feci şekilde dövülen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün gece Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, Cüneyt G. imam nikahlı 2 çocuğunun annesi Sümbül D.’den maaşını istedi. Evin kirasını ödeyeceğini söyleyerek maaşını vermeyi kabul etmeyen Sümbül D.’ bunun üzerine eşi tarafından darp edildi.

Evde 3 saat boyunca dayak yiyen ve kaburgaları kırılan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Cüneyt G. ise olayın ardından ortadan kayboldu.

DHA’ya konuşan Sümbül D. Anlaşamadık bazı olaylar geçti aramızda. Maaşımı istedi, vermeyince. Şu anda 4,5 tane kaburgam kırık. Kafamda yaralar var. Ayaklarımda yaralar var. Daha önce böyle bir şey olmadı. 19 yıllık evliyim, 2 çocuğum var. Kendisinden şikayetçiyim." dedi.

"DEMİRLE, BİRA ŞİŞELERİYLE BACAKLARINA"

Hastanede tedavi gören Sümbül D.’nin ablası ise, "Dünden beri gerçekten alt üst olduk. Gördüğünüz insan benim kız kardeşim. Psikolojimiz bozuldu. Aldığı darbeler aldı imam nikahlı eşi tarafından. İş yerine gidiyor. Kızı iş yerinden alıyor. Kandırıyor eve gideceğiz diyor. Yolda iyi davranıyor kendisine sonra 3 saat işkence yaptı, dayak attı, darp etti. Demirle, bira şişeleriyle bacaklarına... 5 kaburgası kırık. Eşi geçen ay maaşını istedi ondan, verdi. Vermek zorunda kaldı.

"TELEVİZYONUN SESİNİ SONUNA KADAR AÇMIŞ"

Çünkü sürekli şiddet görüyordu. Bu ay da aynı şekilde ’maaşını vereceksin, ben başka bir işler yapacağım’ dedi. Kız kardeşim de ’geçen ay kiramızı veremedik, bu ay vermem gerekiyor’ dedi. Alkol almış zaten kendisi. Bunu önceden planlamış, kızı eve götürmüş, televizyonun sesini sonuna kadar açmış dışarıdan konu komşu duymasın diye. Evde kimse yok. Kıza ’Sana 3 saat boyunca dinlene dinlene işkence edeceğim. Seni 3 saat döveceğim.’ Demiş. Ve aynı şekilde de yapmış zaten. Kız artık o kadar işkenceye dayanamamış. Sürünerek mutfağa gitmiş, çamaşır suyu bile içmiş. Artık ölmek istiyorum yeter diye." şeklinde konuştu.

Polis, Cüneyt G.’yi her yerde arıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Türkiye ile hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor'

Çok sayıda gözaltı var... Lüks araçlarına el kondu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye davet ettiği Şevval, o anları anlattı

Bakan Soylu rakamı açıkladı: 'Şu anda rekor üzerindeyiz'