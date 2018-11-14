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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.11.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

Korkunç detaylar ortaya çıktı! Önce bıçakladılar sonra nacak ile öldürdüler

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Korkunç detaylar ortaya çıktı! Önce bıçakladılar sonra nacak ile öldürdüler

Kayseri’de kesik baş cinayeti olarak bilinen ve 6 yıl sonra aydınlatılan davada babaannesini nacak ve bıçak ile öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan 18 yaşındaki kız hakkında savcılık ‘üst soydan bir akrabayı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılma talep etti. Savcılık mütalaasında iki kız kardeşin babaannelerini nefretle önce bıçakladıklarını sonra ise nacak ile öldürdükleri ifade edildi.

28 Nisan 2012 tarihinde ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen ve aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatı üzerine özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve 82 kişiden alınan ifadeler sonucu yaşlı kadının, torunları R.K. ve F.B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yaşlı kadının 17 yaşındaki torunu F.B., gelini S.B. (56) ve oğlu F.B. (55) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerden elde edilen bilgilere göre yaşlı kadının torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Diğer cinayet şüphelisi olan torunu R.K. için yurtdışında bulunduğundan dolayı yakalanması için arama kararı çıkarıldı. Gelin S.B. ve oğlu F.B. hakkında başka bir soruşturma açıldığı öğrenilirken, F.B. hakkında ‘kasten nitelikli adam öldürme’ suçundan dava açıldı.

TV PROGRAMINA KATILDILAR

Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen cinayetin ardından olayın şüphelilerinin, faili meçhul olayları araştıran bir televizyon programına da katıldığı belirlendi. Cinayete kurban giden Pempe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 nacak ve 6 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan suça sürüklenen çocuk F.B. ile öldürülen Pembe Boraze’nin oğlu M.B. ile kızı F.K. ile avukatlar hazır bulundu.

BABAANNELERİ İLE DEDİKODU YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Savcılık, hazırladığı mütalaasında olay tarihinde yaşananları en ince ayrıntısına kadar anlattı. Mütalaada, iddiaya göre olay şöyle yaşandı: “Babaanne Pembe Boraze ile oğlu Faruk B.’nin evleri aynı bahçe içerisinde iki ayrı evdi. Pembe Boraze’nin torunu F.B. isimli kız sürekli babaannesinin evinde yatardı. Ara sıra babaanne ile gelini S.B., torunları F.B. ve R.K. arasında tartışmalar yaşanırdı. İddiaya göre, Pembe Boraze’nin çıkardığı R.K.’nin nişanlısını sürekli gece eve aldığı, F.B.’nin de çalıştığı yerin sahibi ile kahve içtiği dedikodular köyde konuşulmaya başladı.”

‘BEN ONA SORARIM’ DİYE BABAANNESİNİN YANINA GİTMİŞ

Bu nedenle gelin S.B.’nin kızı F.B.’yi babaannesinin evine göndermemeye başladığı iddia edilen savcılık mütalaasında, bir tarla tartışması yüzünden kavganın büyüdüğü, olay günü 19.25 sıralarında yurt dışından gelen S.B.’nin kız kardeşi S.S.’ye F.B., R.K. ve S.B.’nin gittikleri, orada yine maktulün dedikodularından konunun açıldığı, R.K.’nin ‘bu kadın bizden ne istiyor’ dediği, S.S. ile S.B.’nin namaza durduğu sırada, R.K.’nin telefonda konuştuğu nişanlısının da dedikoduları öğrenmesi üzerine sinirlenerek ‘ben ona sorarım’ diye evden çıktığı, F.B.’nin ablasının peşinden gittiği, S.B.’nin de kıldığı namazını terk ederek kızlarının peşinden gittiği belirtildi.

NACAK VE BIÇAK İLE SALDIRMIŞLAR

Nefret ve hiddet içerisinde babaanneleri Pembe Boraze’nin evlerine hırsla gelen R.K. ile F.B.’nin hırsla mutfaktan aldıkları bıçaklarla Pembe Boraze’nin boyun ve vücuduna defalarca vurdukları, ilerleyen aşamada evin bahçesinde odun kırmak için kullanılan nacak ile yere düşen maktulün boğazına vurarak kesildiği, nacak ile kimin tarafından vurulduğu belirlenememişse de eylemi fikir ve birlik içerisinde gerçekleştiren sıfatında olduklarının belirlendiği ifade edildi.

ANNE DE KIZLARINI SUÇTAN KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Mütalaada ayrıca hangi aşamada olay yerine ulaştığı ve olaya etkisi belirlenemeyen Pembe Boraze’nin gelini S.B.’nin bu aşamada kızlarını suçtan kurtarmak için evin mutfağında kızlarının ellerini yıkayıp, hiçbir şeyden habersiz gibi evlerine geldikleri, bu sırada F.B.’nin ‘ben babaanneme bir bakıp geliyorum’ diye gittiği, bu sırada S.B. ile R.K.’nin de tedirginlik içerisinde oldukları, F.B.’nin ‘babaannemi kesmişler’ diye yeni haber olmuş gibi bildirdiği, babaları F.B.’yi okul tarafına gönderip ambulansa yolu tarif etmesini isteyerek olay yerinden uzaklaştırdıklarının tespit edildiği ortaya çıktı.

‘KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇUNDAN CEZA İSTEDİ

Öldürülen Pembe Boraze’nin torunlarının namusunu korumak için söylediği sözlerine tahrik oluşturmayacağı belirtilen mütalaada savcı tutuklu sanık F.B. hakkında TCK 82/1d ve 34/3 maddeleri gereğince ‘üst soydan bir akrabayı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Yurt dışında firari olan R.K.’nin hakkında soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

SANIK TORUN: "BEN SAVCININ SÖYLEDİKLERİNİ HİÇBİR ŞEYİ YAŞAMADIM"

Savcılık mütalaası sonrası söz verilen tutuklu sanık F.B. “Ben savcının yaşadıklarımı söylediği hiçbir şeyi yaşamadım. Böyle bir şey yapsam olay günü jandarmada belli olurdu. 8 aydır mağdurum, suçsuzum. Ailem de ben de onu kurtarma çabasındaydık. Ben şok etkisi ile zayıfladım, babaannemi o halde görünce istifra edip etkisinden kurtulamadım, halen de devam ediyor. Beraatımı istiyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti sanık avukatının savcılık mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

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