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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
22.09.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Korkunç detaylar ortaya çıktı... Hemşireye nöbet çıkışı dehşeti yaşattı

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Korkunç detaylar ortaya çıktı... Hemşireye nöbet çıkışı dehşeti yaşattı

İzmir’in Tire ilçesinde, bir hemşire, barışma teklifini reddeden eski kocası tarafından sokak ortasında yaklaşık 30 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi talihsiz kadına ilk müdahale görev yaptığı hastanede yapıldıktan sonra İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gözü dönmüş koca ise suç aleti ekmek bıçağını çöpe atarak olay yerinden yaya olarak kaçarken yakalandı. "Eşinizi niye bıçakladınız?" sorusuna “Çok sevdiğim için” yanıtını veren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir’in Tire ilçesinde, eski eşi Günay Alkan tarafından sokak ortasında bıçaklanan hemşire Fatma Tüfenkçi’nin, tedavisi Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyor.

Türk Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Barış Koçak, sağlık durumu ile ilgili de bilgi verdiği Tüfenkçi’nin nöbet çıkışı hastanenin önünde Alkan tarafından bıçaklandığını söyledi.

Koçak, "Meslektaşımız mesai bitiminde yaklaşık 30 yerinden bıçaklanarak, yaralandı. Şu anda doktorlardan öğrendiğimiz kadarıyla genel sağlık durumu, bu kadar bıçaklanma olayının ardından ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Çok net bir şey söyleyemiyorlar ama bilinci yerinde, tepki veriyor" dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI İDDİASI

Hayati tehlikesinin bulunmadığını da belirten Barış Koçak, Alkan’nın uzaklaştırma kararının bulunduğunu öne sürerek, "Eski eşi tarafından daha önce de böyle bir tehdit yaşamış, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve polis koruması verilmiş. Fakat eski eşi intikam duygusu ile gelip arkadaşımızın yolunu nöbet çıkışı keserek, kendisini bıçaklamış. Üzgünüz. Kadına şiddet, sağlıktaki şiddet olayları konusunda yeterli yaptırımlar uygulanmadıktan sonra, ne yazık ki böyle şeylerle karşılaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Fatma Tüfenkçi’nin nefes alabilmesi için dışarıdan oksijen verildiğini de aktaran Barış Koçak, "Olay hastane çıkışında yaşandı, o nedenle beyaz kod uygulamasına girip girmediğine bakacağız. Biz sendika olarak bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

İzmirde vahşet 30 yerinden bıçakladı...
İzmir'de vahşet! 30 yerinden bıçakladı...

Gözaltına alınan cani koca ifadesin ardından Tire Adliyesine gönderildi. Günay A., "Eşinizi niye bıçakladınız?" sorusuna “Çok sevdiğim için” yanıtını verdi.

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