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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
27.07.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Korkunç cinayetten saatler önce kızını taciz etmiş

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Korkunç cinayetten saatler önce kızını taciz etmiş

KONYA’da 4 yıldır birlikte olduğu Azerbaycan uyruklu Saire Yükselir’i (50), 8 kurşunla öldürüp kaçan Rahmi A.’nın (46), sevgilisini araçtan atıp, kaçma anları, kamera kayıtlarına yansıdı. Rahmi A.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Rahmi A.’ın, cinayetten saatler önce sevgilisinin 14 yaşındaki kızına tacizde ettiği ileri sürülürken, küçük kızında polise gidip şikayette bulunduğu öğrenildi.

Olay, salı günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi’nde meydana geldi. 2’si kız 4 çocuk annesi ve eşinden boşanmış olan Saire Yükselir, geçen pazartesi günü evli 3 çocuk babası Rahim A.’nın iş yerine giderek, iddiaya göre eşinden boşanıp kendisiyle evlenme sözünü yerine getirmesini ve kendisine verdiği borç parayı da ödemesini istedi. İkili bunun üzerine tartıştı. Tartışma sırasında olay yerine polis geldi. Çift birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyleyerek barıştı.

Rahim A., olay günü ciple iş yerine geldiği sırada, Saire Yükselir’e tabancayla 8 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Yükselir’i, araçtan atan Rahim A., hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamera görüntüleri yansıdı. Kadının yerde yattığını fark eden yoldan geçen sürücüler araçlarını durdurup yardıma koştu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yerde ambulansın gelmesini bekleyen Yükselir, polise kendisi Rahim A.’nın vurduğunu belirterek, ’Borç- alacak yüzünden beni vurdu" dedi. Çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan Yükselir, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yükselir’in cenazesi dün merkez Karatay ilçesindeki Yediler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

CİNAYETTEN SAATLER ÖNCE KIZINI TACİZ ETMİŞ  

Olayın ardından arkadaşına ait kullandığı aracı, arkadaşının iş yerine terk eden ve kayıpları karışan Rahmi A.’ın, cinayetten saatler önce sevgilisinin 14 yaşındaki kızına tacizde ettiği ileri sürülürken, küçük kızında polise gidip şikayette bulunduğu öğrenildi.

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Rahim A.’nın, 2001 yılında da 2 kişiyi öldürüp 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye olduğu belirtildi.

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