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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haluk ŞENTÜRK/GİRESUN, (DHA)
21.07.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Korkunç cinayette yeni gelişme! Gelinler de gözaltına alındı

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Korkunç cinayette yeni gelişme! Gelinler de gözaltına alındı

GİRESUN'da, kendisine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği Sadık Şenel'i (69) baltayla öldürüp, üzerine kolonya dökerek varilin içinde yaktığını söyleyen F.Ş. (65) ve iki oğlunun ardından, gelinleri N.Ş. ve A.Ş. de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları sürerken, ekipler, cesedin ayrı yere gömülen baş kısmını arıyor.

Giresun'da, merkeze bağlı Boztekke köyünde oturan Sadık Şenel, geçen hafta çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Ayaroğlu Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi buldu. Çalışma başlatan ekipler, cesedin Sadık Şenel'e ait olduğunu belirledi. Olayın ardından jandarma, bahçe sahipleri F.Ş. ile oğulları A.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı.

F.Ş. ifadesinde Sadık Şenel’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. F.Ş., dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel'in kendisini sürekli sözle taciz ettiğini ileri sürdü. F.Ş., Sadık Şenel'i baltayla öldürdüğünü, kolonya dökerek cesedini varilin içinde yaktığını söyledi.

GELİNLER DE GÖZALTINDA

Anne ve iki oğlunun jandarmadaki sorguları sürerken, ailenin gelinleri N.Ş. ve A.Ş. de gözaltına alındı. Aile üyeleri çapraz sorguya alınarak, olayın aydınlatılmaya çalışıldığı öğrenildi. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, farklı yere gömüldüğü belirlenen cesedin baş kısmı için jandarmanın arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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