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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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SELÇUK (İzmir) (DHA)
08.12.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Korkunç cinayette yeni detay

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Korkunç cinayette yeni detay

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’ndeki marketlerinde cansız bedenleri bulunan Hasan Hüseyin Özkan (55) ve eşi Şenay Özkan (54) çiftinin, tabancayla ateş edilerek değil başlarına demir çubukla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Çamlık Mahallesi Selçuk- Ortaklar yolu üzerinde 24 saat açık olan marketi işleten Hasan Hüseyin ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan, geçen perşembe günü saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü.

Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin Özkan çiftinin cansız bedenlerini görüp, jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özkan çiftini öldüren kişi ya da kişilerin marketten bir şey almadıkları saptandı.

Jandarma ekipleri, çiftin iş yerindeki incelemelerinin ardından yakındaki akaryakıt istasyonu ve başka market başta olmak üzere yol üzerindeki dükkanların güvenlik kamerası kayıtlarından kopya aldı. Yapılan incelemelerden henüz bir sonuç elde edilemedi. Yaklaşık 15 gün önce zeytinliklerinin kundaklandığı belirlenen çiftin yanında çalışan bir kişi ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olay anında markette olmayan çalışan, öncesinde şüpheli durum yaşamadıklarını, kimseyle sorunlarının da bulunmadığını söyledi. Market çalışanı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Jandarma ayrıca çiftin hem telefon görüşme kayıtlarını hem de banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Çiftin kimlerle ne gibi bağlantılarının bulunduğunun çözülmeye çalışıldığı kaydedildi. Özkan çiftinin yakınları ise önceden bildikleri olumsuz bir olay olmadığını, karı-kocanın kimseyle sorununun bulunmadığını söyledi.

DEMİR ÇUBUKLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Hasan Hüseyin Özkan ve eşi Şenay Özkan’ın cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi sonrası Selçuk’ta toprağa verildi. İlk incelemede tabancayla başlarına ateş edildiği değerlendirilen Özkan çiftinin, yapılan otopside ise başlarına demir çubuk olduğu tahmin edilen sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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