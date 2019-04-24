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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA), İHA
24.04.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Korkunç cinayette şaşırtan savunma

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Korkunç cinayette şaşırtan savunma

İZMİR'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı Bahriye Üngeç'i (32) işlettikleri markette tabancayla sırtından vurarak öldürmekle suçlanan Murat Vardal'ın (34) yargılanmasına devam edildi. Üngeç ailesinin avukatı, kadın cinayetlerinde sanıkların aynı senaryo üzerinden kaza savunması yaptığını belirterek, emsal bir kararın verilmesini beklediklerini söyledi. Sanık Murat Vardal ise, eşini kazayla öldürdüğünü savunarak, “İsterseniz beni idam edin. Ben karıma silah çekmiş olsaydım burada karşınızda olmazdım, kendimi öldürürdüm” dedi.

Olay, 2017 yılının Eylül ayında 2'nci Kadriye Mahallesi 690 Sokak'ta meydana geldi. Murat Vardal ile Bahriye Üngeç, birlikte işlettikleri markette tartıştı. Ardından Murat Vardal, tabancayla Üngeç'e ateş etti. Üngeç, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Vardal ise otomobille olay yerinden kaçtı. Silah sesi üzerine markete gelen mahalle sakinleri, Üngeç'i yerde kanlar içerisinde bulup, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Üngeç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan cinayet zanlısı Murat Vardal’ı yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Vardal tutuklanırken, hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Murat Vardal, Bahriye Üngeç’in yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı Tolga Turgut, yeni bir tanıklarının olduğunu ve bir sonraki celse tanığı hazır edeceklerini belirterek ek süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanık avukatının tanık dinlenmesi için istediği ek süre talebini dosyanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak reddetti. Üngeç ailesinin avukatı Abdi Yaşar ise mütalaaya katıldıklarını ifade ederek, sanığın ilk duruşmadan bu yana olayın kazayla olduğunu iddia etmesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kadın cinayetlerinde sanıkların hep aynı senaryo üzerinden savunma yaptığını dile getiren Yaşar, "Kadın cinayetlerinde hep kadınlar ölüyor ama sanıklara göre olay hep kazayla gerçekleşiyor. Artık bu savunmaların sona ermesi ve toplum vicdanın yaralanmasının önüne geçmek için bu davadan emsal bir karar çıkmasını istiyoruz" dedi.

SANIK MURAT VARDAL'IN SÖZLERİ

Sanık avukatı Turgut, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu. Sanık Vardal ise olayın kazayla gerçekleştiğini öne sürüp,“İsterseniz beni idam edin. 10 bin lira için eşime silah çekmedim. Karım benim canım ciğerimdi, her şeyimdi. Ben karıma silah çekmiş olsaydım burada karşınızda olmazdım, kendimi öldürürdüm” dedi. 

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

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