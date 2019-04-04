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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
04.04.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Korkunç cinayette karar verildi! Oğlunun gözü önünde öldürülmüştü...

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Korkunç cinayette karar verildi! Oğlunun gözü önünde öldürülmüştü...

ANTALYA'da, sevgilisi Ziynet Terzi'yi (36), 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldüren Ekrem Çatal (62), ömür boyu hapse mahkum edildi. Son sözü sorulan Ekrem Çatal, hem ihanete uğradığını, hem dolandırıldığını iddia ederek, “Bana ağır hakaretlerde bulundu. Olaydan dolayı pişmanım. Ben tasarlayarak öldürmedim. Bir anlık gelişen bir olay. Bu durumun göz önünde bulundurmasını talep ediyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 5 Ekim'de Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak'ta meydana geldi. Masörlük yapan Ziynet Terzi, oğlu M.C.T.'yi okula götürmek üzere sabah saatlerinde evden çıktı. Terzi, sokakta, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kafeterya işletmecisi sevgilisi Ekrem Çatal ile karşılaştı.

Otomobilin içinden Terzi'ye bağıran Ekrem Çatal, ardından yanında getirdiği tabancayla kadına 3 el ateş etti. Göğsünden ve karın boşluğundan vurulan Terzi, oğlunun gözü önünde yere yığıldı. Ziynet Terzi olay yerinde ölürken, Ekrem Çatal kaçtı. Annesinin ölümüne şahit olan M.C.T. ise polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. Cinayetten 4 gün sonra yolda yürürken polis ekiplerince yakalanan Ekrem Çatal, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ekrem Çatal ve avukatı, Terzi'nin yakınlarının avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Sanık avukatı ise olayın haksız tahrik altında meydana geldiğini belirterek, hükümle birlikte müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Son sözü sorulan Ekrem Çatal, hem ihanete uğradığını, hem dolandırıldığını iddia ederek, “Bana ağır hakaretlerde bulundu. Olaydan dolayı pişmanım. Ben tasarlayarak öldürmedim. Bir anlık gelişen bir olay. Bu durumun göz önünde bulundurmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti Ekrem Çatal'ı önce 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Sanığın duruşmalardaki saygılı tutumu ve davranışlarını indirim sebebi kabul eden mahkeme, cezayı ömür boyu hapse çevirdi.

 

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