Korkunç cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKorkunç cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı
GeriGündem Korkunç cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
18.03.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

Korkunç cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tunceli’de oturdukları asker lojmandaki evde tabancayla vurulmuş halde cesetleri bulunan jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş (35), eşi Sibel (34) ve oğlu Doruk (8) ile ilgili ön otopsi raporu ortaya çıktı. Ön otopsiye göre, tabancayı kullanırken elinde baruttan kaynaklı yanıklar oluşan Hüseyin Bektaş, eşi ve oğluna 2’şer kez ateş edip öldürdükten sonra tek el ateşle yaşamına son vermiş.

Atatürk Mahallesi’nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı içerisindeki askeri lojmanlarda oturan jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş, eşi Sibel Bektaş ve oğulları Doruk Bektaş, Cumartesi günü evlerinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Tunceli Devlet Hastanesi ile Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerin ardından dün memleketleri Adıyaman’da düzenlenen törenle yan yana defnedilen Bektaş ailesinin öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

UZMAN ÇAVUŞTA 1, EŞİ VE OĞLUNDA 2’ŞER KURŞUN İZİ

Öldürülmeden önce safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi’nde 5 gün yatarak tedavi gören Hüseyin Bektaş’ın Cuma günü taburcu edildiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, yatak odasında cep telefonuyla müzik dinleyen Sibel Bektaş’ın göğsüne 2’şer kez ateş edilerek, başka odada uyuyan Doruk’un ise göğüs ve omzuna birer kez ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Öldürülen Doruk’un daha sonra yatak odasına götürülüp, annesi Sibel’in yanına uzatılarak üzerlerinin yorganla örtüldüğünü belirleyen ekipler, vücudunda 1 kurşun izi bulunan Hüseyin Bektaş’ın elinde ise barut izinden kaynaklı oluşan yanıklar ile cesedini taşırken bulaştığı saptanan oğlunun kanına rastladı. Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürülen ve morgda yapılan ön otopsiye göre Hüseyin Bektaş’ın sol göğsünde 1, eşi ve oğlunun göğüs ve omuzlarında ise 2’şer kurşun giriş ve çıkışı bulundu.

Korkunç cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı

KADIN MÜZİK DİNLİYORMUŞ, ÇOCUK UYUYORMUŞ

Cuma akşamı işlendiği değerlendirilen cinayetle ilgili ilk bulgular ve ön otopsi raporuna göre vücudunda tek kurşun yarası bulunan uzman çavuş Bektaş’ın, yatak odasında cep telefonuyla müzik dinleyen eşini 2 el ateş ederek öldürdüğü, ardından başka odada uyuyan oğluna da 2 el ateş ederek onu da öldürdükten sonra cesetleri yatak odasında yan yana uzatarak üzerlerini yorganla örttüğü belirlendi. Ön otopsideki bulgulara göre, eşi ve oğlunu öldüren Bektaş’ın kendi göğsüne de tek el ateş edip yaşamını son verdiği yer aldı. Oğlunun cesedini taşırken ellerine kanı bulaşan Hüseyin Bektaş’ın elinde ayrıca tabancayı ateşlerken barut izinden kaynaklı yanıklar oluştuğu da belirlendi. Bektaş çiftinin cep telefonları ile kişisel bilgisayarları da incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuarı’na gönderildi.

Korkunç cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Bizim için hayat bitti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yokluğu hissediliyordu' dedi... Açılışını yaptı

Bakan Soylu duyurdu: ''Bu sabah İran ile ortak operasyon yaptık''

'Bu saldırıyı destekleyen alçakları lanetliyorum'