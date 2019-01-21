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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Feyzi SARIKAYA/GEMLIK (Bursa), (DHA)
21.01.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Korkunç cinayette eski sevgili gözaltına alındı

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Korkunç cinayette eski sevgili gözaltına alındı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde cumartesi günü evlerinde cesetleri bulunan Sibel Dudaklı (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı’nın (37), Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi Murat A. tarafından boğazları kesilerek öldürüldüğü öne sürüldü. Murat A., Çanakkale'de gözaltına alındı.

Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Yıldız Sokak Hakan Apartmanı'nda yaşayan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı, 19 Ocak günü evlerinde ölü bulundu. Komşuları, uzun süre görememeleri üzerine Sibel ve Mehmet Ali Dudaklı'nın kapısını çaldı. Komşular kapının açılmaması üzerine Sibel Dudaklı’nın oğlunu aradı. Sibel Dudaklı’nın oğlu, Eray Oğuz eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Oğuz, "Komşular beni aradı. Anneme ve dayıma ulaşamadıklarını ve yaklaşık 10 gündür kendilerinden haber alamadıklarını söylediler. Ben de işyerimden çıkarak eve geldim. Geldiğimde dayımı salonda, annemi ise banyoda kanlar içinde gördüm. Hemen polise haber verdim" dedi.

Öte yandan iki kardeşin, Sibel Dudaklı’nın eski sevgilisi Murat A. tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Murat A.’nın Çanakkale’de gözaltına alındığı ve Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği belirtildi. Emniyetteki sorgusu halen devam eden Murat A.’nın eski sevgilisi Sibel Dudaklı ile barışmak için eve geldiği ve burada çıkan tartışma sonrası cinnet getirip iki kardeşi boğazlarını keserek öldürdükten sonra kaçtığı iddia edildi.

Gemlik'te Abla kardeş evlerinde ölü bulundu
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