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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ÖZMEN- Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne) (DHA)
18.01.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Türkiye'nin kanını donduran cinayette şok! Babası itiraf etti

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Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan Didem Uslu'yu (32) dönerci ustası olan babası Hasan Uslu'nun öldürdüğü ortaya çıktı. Polis, Didem Uslu'nun annesi Satı ve babası Hasan Uslu'yu gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden Hasan Uslu'nun, kızını evde çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü, cesedini bıçakla parçalara ayırdıktan sonra uzuvları 3-4 gün içerisinde dışarı çıkarıp ormanlık alana attığını söylediği öğrenildi.

Keşan'da geçen 9 Ocak Çarşamba günü, ormanlık alanda kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolu bulundu. Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri soruşturma başlatırken, İstanbul'dan gelen ceset arama köpeğiyle aynı bölgede arama başlatıldı.

Kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda birer gün arayla kadına ait olduğu değerlendirilen kalça kemiğinin yanı sıra diğer uzuvlar bulundu. Yapılan incelemede vücut parçaları üzerinde düzgün kesikler olduğu belirlendi.

EVDE CİNAYETE DAİR İZLER BULUNDU

Bu tespit üzerinden yola çıkan polis ekipleri, Didem Uslu'nun dönerci ustası olan ve döner bıçağını rahat kullandığı bilinen babası Hasan Uslu üzerinde yoğunlaştı. Uslu Ailesi'nin oturduğu evde yapılan aramada cinayete dair izler bulundu. Polis ekipleri, bu gelişmenin ardından Didem Uslu'nun babası Hasan, annesi Satı ile İstanbul'da oturduğu belirlenen kız kardeşi Özlem Uslu'yu gözaltına aldı.

BABA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Baba Hasan Uslu ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek kızını evde çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü söyledi. Şüpheli baba, kızının cesedini bıçakla parçalara ayırdıktan sonra uzuvları 3-4 gün içerisinde dışarı çıkarıp ormanlık alana attığını itiraf etti. Soruşturma kapsamında ormanlık alana götürülen baba Uslu, kızına ait parçaların yerlerini tek tek gösterdi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından Didem Uslu'nun kız kardeşi Özlem Uslu serbest bırakılırken, anne Satı ve baba Hasan Uslu ise işlemlerden sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

Türkiyenin kanını donduran cinayette şok Babası itiraf etti

Türkiyenin kanını donduran cinayette şok Babası itiraf etti

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