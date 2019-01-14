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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
14.01.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı!

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde önceki gece saatlerinde evinde öldürülmüş olarak bulunan 28 yaşındaki kadının, yaptığı borçlar yüzünden tartışma yaşadığı babası tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Gebze Köşklüçeşme Mahallesi 553 Sokak üzerindeki bir binada silah sesleri duyan vatandaşlar, sesin geldiği 17 numaralı daireye yöneldi. Dairede yaşayan Suzan Keleş’in (28) kanlar içinde hareketsiz yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, başından vurulan Suzan Keleş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş’in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

Borçlanan kızını öldürdüğünü itiraf eden baba tutuklandı

Olayın ardından ablası Suzan Keleş'i başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Sinan G., emniyetteki sorgusunda çelişkili ifadelerde bulunması sonrasında polis ekipleri, diğer aile fertlerini de sorguya aldı. Emniyette sorguları tamamlanan annesi Asiye G. ve ablası Sultan U. ile tanık olarak ifadesi alınan B.G. isimli şahıs serbest bırakılırken, Suzan Keleş'in kardeşi Sinan G., baba Ali Osman G., ablasının eşi Hikmet U., eşi C.K. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemede borçlarının bir kısmını ödediği kızının yeniden borç yapması sonrası çıkan tartışmada silahla öldürdüğünü itiraf eden baba Ali Osman G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyede işlemleri tamamlanan Hikmet U., C.K. mahkemece, cinayeti üstlenmeye çalıştığı iddia edilen Sinan G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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