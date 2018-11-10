Korkunç detay! 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürülmüştü
Denizli’de 3 çocuk annesi kadının evinde başından vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan oğlu, annesini tüfekle vurarak öldürdüğünü itiraf etti.
Sarayköy ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde 3 çocuk annesi Rahime G.’nin (35) evinde başından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili eşi Musa G., oğlu Osman G. ve Musa G.’nin kardeşi Mehmet G., ifadeleri alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürülmüştü.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Osman G'nin, ilk ifadesinde 3 kişinin evlerinden hızla kaçtığını gördüğünü, 2 yaşındaki kardeşini annesinin yanında bulduğunu söylediği öğrenildi.
Pamuk tarlasından dönen Rahime G'nin eşi Musa G'nin de eve geldiğinde oğlunun bahçeden üç kişinin hızla uzaklaştığını söylediğini anlattığı belirtildi.
Jandarmada babasının ifadesiyle çelişik ifadeler veren Osman G'nin, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
Osman G'nin, evlerinden bir ay önce 20 bin liralık ziynet eşyası çaldığını ve gazinolarda harcadığını, ailesinin durumu öğrendiğini, annesiyle bu nedenle tartıştığını ve öfkelenip silahı ateşlediğini söylediği belirtildi.
Jandarma, suç aleti silahı olay yeri yakınındaki çalılıkların arasında buldu.
Osman G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
ZİYNET EŞYALARINI ÇALMIŞ
Gencer ailesinin evinden bir ay önce 20 bin liralık ziynet eşyası çalındığı öğrenilirken, Osman Gencer'in ifadesinde; bunları kendisinin çaldığını, gazinolarda harcadığını, ailesinin durumu öğrenmesine rağmen kendisinden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Bugün ise annesiyle bu konu yüzünden tartıştığı, iddiaya göre annesinin sözüne öfkelenip, silahı ateşlediğini söylediği belirtildi. Jandarma olay yeri inceleme timi ise, cinayet silahı av tüfeğini, olay yeri yakınlarında buldu.
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