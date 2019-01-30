Korkunç cinayeti anlattı! ''Bagajda fırçayı bulmayınca...''

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKorkunç cinayeti anlattı! ''Bagajda fırçayı bulmayınca...''
GeriGündem Korkunç cinayeti anlattı! ''Bagajda fırçayı bulmayınca...''
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
30.01.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Korkunç cinayeti anlattı! ''Bagajda fırçayı bulmayınca...''

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Korkunç cinayeti anlattı! ''Bagajda fırçayı bulmayınca...''

KAYSERİ'de, 'uzaklaştırma' kararı aldırmak için kendisini şikayet eden 3 yıldır birlikte olduğu Serpil Yıldız'ı (43), sokak ortasında av tüfeğiyle öldüren Halit Çadır'ın (59) tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık savunmasında, "Fırça sapıyla vuracaktım, bagajda fırçayı bulamayınca av tüfeğini değnek olarak kullanmak istedim, ateş aldı" dedi. Yıldız'ın kızı E.U. ise, "Annemi hep 'seni öldüreceğim' diye tehdit ederdi" diye konuştu.

Olay, geçen yıl 8 Aralık'ta, merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana geldi. Halit Çadır, 3 yıllık birlikteliklerinin ardından ayrılmak isteyen ve 'uzaklaştırma' kararı aldırmak için kendisini şikayet eden Serpil Yıldız ile sokakta karşılaştı. Çadır, otomobilinin bagajından aldığı av tüfeğiyle Yıldız'a ateş etti. Başından vurulan Serpil Yıldız, hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan Çadır, tutuklandı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Halil Çadır, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Serpil Yıldız’ın oğulları E.U., E.U. ve kızı E.U. ile avukatlar hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı.

'NEDEN ŞİKAYET ETTİĞİNİ SORUNCA KÜFÜR ETTİ'

Sanık Halit Çadır, savunmasında öldürme kastı bulunmadığını ileri sürerek şunları söyledi:

"Olay günü telefon faturamı yatıracaktım. Aracımı park ettiğim yerde karşılaştık. Benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldırmak için şikayet etmişti, ben de neden şikayet ettiğini sorunca, ağza alınmayacak küfürler etti. Çok ağır konuşunca aracın arkasında fırçanın sapı ile birkaç kez vuracaktım; ama bagajda fırçayı bulamadım.

Tüfeği gördüm, onu değnek gibi kullanacaktım. Tüfek ateş alınca ben yaralandığını fark etmedim, tüfeği bagaja atıp gittim. Küfür ettiği için yaptım. Çok pişmanım. 60- 70 bin TL civarında borcu var. Büyük oğlunu ben evlendirdim; ama olay günü aramızda bu konuşulmadı, sadece şikayet etmesi nedeniyle tartıştık.”

'ANNEMİ 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYE TEHDİT EDERDİ'

Öldürülen Serpil Yıldız’ın kızı E.U. ise, "Annem ile birlikte bu şahıs hakkında uzaklaştırma şikayetinde bulunduk. Bizimle hiç yaşamadı ama gece evin oraya gelir, camımızdan bizi dinlerdi. Annemi hep 'seni öldüreceğim' diye tehdit ederdi. Şikayetçiyim" dedi.

Yıldız'ın oğlu E.U. da, "Kesinlikle annemin borcu yoktu. Beni evlendirdiğini söylüyor ama bana 10 bin TL vermişti, daha sonra da ödedim, yalan söylüyor" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen olayın görgü tanığı O.G. ise, "Kadını arabanın etrafında kovaladı, bir tur attılar. Kadın kolu ile kafasını koruyordu, adam kadının kafasına doğru sıktı" diye konuştu.

Savcı mütalaasında, sanığın 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (30.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bahçeli'den flaş açıklama: AK Parti adayını destekleyeceğiz

''Fazıl Say'ın konserine gittik linç kampanyası başlattılar''

Milli Eğitim Bakanı çok önemli iki projeyi açıkladı

Türkiye'nin en büyük eroin operasyonu! Baron tutuklandı