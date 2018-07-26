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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.07.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Korkunç cinayet sonrası bu sabah ortalık karıştı

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Korkunç cinayet sonrası bu sabah ortalık karıştı

İzmir’in Konak ilçesinde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Kavga sonrası hayatını kaybeden şahsın yakınları, iddiaya göre cinayet zanlısının ev ve iş yerini kundaklayarak ateşe verdi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Yavuz Selik Mahallesi Emirler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasip K. (37) ile Ahmet S. (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce Ahmet S. yanında bulunan bıçağı çıkartarak Hasip K.'nın boğazına sapladı. Bıçak darbesini alan Hasip K. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri olay yerine geldi. Hasip K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hasip K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı Ahmet S.'yi olayda kullandığı suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Zanlı Ahmet S. sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Korkunç cinayet sonrası bu sabah ortalık karıştı

ZANLININ EV VE İŞ YERİNİ YAKTILAR

Olayda boğazından bıçaklanan ve hastanede hayatını kaybeden Hasip K.'nın yakınları, genç adamın öldüğü haberini alınca hastanede sinir krizi geçirdi. İddiaya göre bugün sabah saatlerinde Hasip K.'nın yakınları zanlının 2378 Sokak'ta bulunan ikametini ve Emirler Caddesi’nde bulunan iş yerini kundakladı. Ev ve iş yerinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden itfaiye erleri ev ve iş yerine müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev ve iş yerini kundaklayan kişi veya kişiler olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Cinayetle ilgili olduğu yönünde harekete geçen ekipler, ev ve iş yerini kundaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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