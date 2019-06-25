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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.06.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

Korkunç cinayet! Kadavra köpekleri cesedini bu halde buldu

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Korkunç cinayet! Kadavra köpekleri cesedini bu halde buldu

İzmir'in Bayındır ilçesinde ailesinin kayıp müracaatı yaptığı kişinin, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin iz takip köpeklerinin yardımıyla yürüttüğü çalışmada cesedi bulundu.

Bayındır'da polise başvuran M.G. (63) oğlu Ali Merter Girgin'den (28) 6 gündür haber alamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini belirterek Bayındır Polis Merkezi Amirliğine kayıp müracaatı yaptı.

Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde durarak durumu İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği yardımıyla ortak çalışma yürüten ekipler, Ali Merter Girgin'in cesedini yakılmış halde buldu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheli kişiler üzerinde yapılan değerlendirme sonrası cesedin bulunduğu yerin 500 metre yakınındaki seranın sahibi Mustafa A. (29) ile İbrahim Ç. (37), G.Y. (22), P.Ç. (24), M.C. (22) ve O.T'yi (22) gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden bazılarının Ali Merter Girgin'i Mustafa A'nın kız arkadaşına ilgi gösterip yakınlık kurmaya çalıştığı için darbederek öldürdükleri ve sonrasında yakılan cesedi dereye attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa A. ve İbrahim Ç. çıkarıldıkları mahkemece "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanırken diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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