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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
23.11.2018 - 00:25, Son Güncelleme:

Korkunç cinayet: Garson, 2 kişiyi başlarından vurarak öldürdü!

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Korkunç cinayet: Garson, 2 kişiyi başlarından vurarak öldürdü!

Sivas'ta, Karayolları misafirhanesinin lokanta bölümünde garson olarak çalışan A.K., tartıştığı 2 mesai arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

İddiaya göre, Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nin yemekhanesinde çalışan garson A.K. iş arkadaşı aşçı Ö.K. ve fırıncı M.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

A.K. bir süre sonra tekrar geldiği yemekhanede yanında getirdiği tüfekle Ö.K. ve M.T'ye ateş etti. Silah sesini duyan diğer görevliler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başlarından pompalı tüfekle vurulan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen ve bir otomobille kaçan A.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Korkunç cinayet: Garson, 2 kişiyi başlarından vurarak öldürdü

TARTIŞTIKTAN SONRA EVDEN SİLAH ALIP GELİP ÖLDÜRMÜŞ

Bir süre önce geçirdiği trafik kazası neticesinde psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen şüpheli A.K.'nın işyerinde yaşadığı tartışmanın ardından evine gittiği ve yanında pompalı tüfekle geri döndüğü öğrenildi. A.K.'nın önce evli ve 2 çocuk sahibi fırıncı Mustafa Tutuş'u başına ateş ederek öldürdü. Ardından, tartışma yaşadığı aşçı Ö.K'yı önce elinden yaraladıktan sonra başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

Korkunç cinayet: Garson, 2 kişiyi başlarından vurarak öldürdü

ÖLDÜRDÜĞÜ AŞÇININ OTOMOBİLİYLE KAÇTI

Şüpheli A.K.'nın olayın ardından öldürdüğü bekar olan arkadaşı Ö.K'nın otomobilini alarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayda ölen iki kişinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından kaldırılacak.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (22.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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