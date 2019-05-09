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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.05.2019 - 00:35, Son Güncelleme:

Korkunç cinayet! Elleri, ağzı ve ayakları bağlı şekilde...

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Korkunç cinayet! Elleri, ağzı ve ayakları bağlı şekilde...

İstanbul Maltepe'de İranlı fitness hocası elleri, ağzı ve ayakları bağlı şekilde bir sitenin bahçesinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, spor hocasının 6'ncı kattan aşağıya düştüğünü belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde bulunan 20 katlı bir binada meydana geldi.

Korkunç cinayet Elleri, ağzı ve ayakları bağlı şekilde...

Site sakinleri sitenin bahçesinde elleri, ağzı ve ayakları bağlı, kanlar içinde yerde yatan bir kişi gördü. Durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkunç cinayet Elleri, ağzı ve ayakları bağlı şekilde...

Polis ekipleri, yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Afgan uyruklu İran vatandaşı Emin Ellahi(30) olduğunu tespit etti. Emin Ellahi'nin 6 aydır bu sitede oturduğu ve fitness eğitmenliği yaptığı belirlendi. Polis elleri, kolları ve ağzı bağlı olan fitness hocasının 6'ncı kattan düştüğünün bilgisine ulaştı.

Korkunç cinayet Elleri, ağzı ve ayakları bağlı şekilde...

Yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından Emin Ellahi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Korkunç cinayet Elleri, ağzı ve ayakları bağlı şekilde...

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