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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.06.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Korkunç an! Taksici yolda yürüyen genç kızı böyle ezdi

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Korkunç an! Taksici yolda yürüyen genç kızı böyle ezdi

Maslak’ta dikkatsiz bir şekilde dönüş yapan taksici, yolda yürüyen genç kıza çarptı. Bacağından yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay, geçtiğimiz 14 Mayıs Salı günü saat 09.30 sıralarında Sarıyer Maslak Ahi Evran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gitmeye çalışan Sema Uysal (26), cadde üzerinde yürümeye başladı. Bir süre sonra iş yerinin önüne gelen genç kıza, alana gireceği esnada Halis Onur Can idaresindeki taksi çarptı. Çarpma sonucu bacağı aracın altında kalan Uysal'ı ezdiğini fark eden taksici, ardından panikle aracından indi. Genç kıza yardım etmeye çalışan taksici Can, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine seyrettiği esnada çevredeki vatandaşlar koşarak genç kızın yanına gelip yardımda bulundu. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uysal’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç kız yolda yürüdüğü esnada dikkatsiz bir şekilde içeriye giren taksici kıza çarpıyor. Bacağını ezerek birkaç metre sürükleyen taksici daha sonra duruyor. Genç kız yaralı bacağını tutarken, taksici aracından inerek koşuyor. Çevredeki vatandaşlar ise kazayı görünce koşarak kızın yanına geliyor. 

Öte yandan, olayın ardından sürücü Can ise polis ekipleri tarafından Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezine götürülerek ifadesi alındı. İfadesi alınan sürücü ardından serbest bırakılırken, genç kız ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 

“TAKSİ BACAĞINI EZDİ, ÜSTÜNDEN GEÇTİ” 

Kazayı gören işletme sahibi Murat Aday, “Kız normal bir şekilde yürürken taksicinin dikkatsizliği sonucu kızı ezdi. Genç bir kızdı, sanırım öğrenciydi. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyorum, umarım kısa zamanda iyileşir. Kızı hastaneye kaldırdılar, son durumunu bilmiyoruz ama taksi bacağını ezdi, üstünden geçti. Genelde dikkatsizlik yüzünden trafik kazası oluyor. Cadde yoğun bir cadde olunca böyle kazalar meydana geliyor” dedi. 

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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