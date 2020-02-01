Korkulan yaşanmadı

Çin virüsü Türkiye’de de paniğe neden oldu. Çin’in Şangay şehrinden 19 Ocak’ta turist kafilesiyle Türkiye’ye gelen 6 yaşındaki M.Y. isimli çocukta önceki gün grip belirtileri ortaya çıktı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde çocuğun Çin’den gelmesi nedeniyle kırmızı alarm verildi. Hastanenin çocuk acil bölümüne giriş ve çıkışlar yasaklandı. Çinli çocuk M.Y. özel bir odaya alındı.



Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından Çinli bir çocuğun virüs nedeniyle hastaneye yatırıldığı bilgisini paylaştı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Tufan Tükek ise “Sonuçlarda hastanın Influenza B olduğu ortaya çıktı. Klinik olarak koronavirüsün ağır tablosu yoktu” açıklaması yaptı. Hürriyet’e konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise çocuğa ‘Influenza B’ tanısı konduğunu belirterek, “Talepte bulunulurken ‘öntanı’ yerine ‘kesin tanı’ işaretlenmiş. Sonuç daha ortaya çıkmadan kesin tanı nasıl konabilir? Maksatlı olduğu kesin. Bu hususta üniversite kendi içinde değerlendirme yapacaktır” dedi.