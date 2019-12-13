MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKorkulan olmadı... Güzel haber geldi
GeriGündem Korkulan olmadı... Güzel haber geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
13.12.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

Korkulan olmadı... Güzel haber geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Korkulan olmadı... Güzel haber geldi

Çorum’un Osmancık ilçesindeki kız öğrenci yurdunda, doğal gaz bacasının yerinden çıkmasıyla içeri sızan karbonmonoksitten etkilenip, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 103 öğrencinin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Konuyla ilgili Çorum Valiliği’nce yapılan duyuruda, gazdan etkilenen 105 kişinin sağlıklarına kavuştuğu belirtildi. Açıklamada, "Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 103 öğrencinin tedavisi tamamlandı.

Üzücü zehirlenme olayına maruz kalarak, hastanelerde sıhhi takibi yapılan öğrencilerimizin tamamı şifa bularak taburcu edilmişlerdir" denildi.

Hastanelerdeki tedavileri tamamlanan 100 öğrenci ve 2 öğretmen, sabah saatlerinde taburcu edilmişti.

Çorum'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiÇorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 100'e yakın öğrenci karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için
103 öğrenciden sadece 8i taburcu edildi Valilik’ten açıklama geldi…
103 öğrenciden sadece 8'i taburcu edildi! Valilik’ten açıklama geldi…
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle