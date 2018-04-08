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    Korku filmi gibiydi

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    08.04.2018 - 21:29 | Son Güncelleme:

    İstanbul Boğazı’nda Vitaspirit adlı kuru yük gemisinin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’ndaki tarihi ve manevi değeri olan eşyalar, sanat eserleri denize döküldü. Yalıda yaşayan Hekimbaşı Salih Efendi’nin 4. kuşak torunu Aslı Zeynep Ertürer şunları söyledi:

    ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

    “Ne olduğunu anlamadık. Ses üzerine bahçeye çıktık, deniz tarafına indik. Korku filmi gibiydi. Bu bir aile yapısı. Sonradan alınmış bir yalı değil. Tamamen bizim kuşaklardır korumaya çalıştığımız birinci sınıf tarihi eser bugün yok. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Her şeyimizi buraya dökerek ayakta tutmaya çalıştığımız bir yapıydı. Dışı bir şekilde çözülür ama içinde korumaya çalıştığımız kıymetli birçok şeyi kaybettik. Bu yalıda yaşıyoruz biz. Olay anında Allah’tan büyüklerimiz burada değildi. Yatak odalarımızın ve salonumuzun olduğu yere girdi ve öğle saatleriydi. Ailem burada olsaydı ne olacağını düşünmek dahi istemiyorum.”

    MİLLİ SERVETTİR

    Gemi hakkında tedbir kararı alacaklarını söyleyen ailenin avukatı Nazlı Selek de yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Yalı hakkında koruma kurulu kararı var ve burası bir milli servettir. İçeride birçok eşya ve değerli tablolar zarar görmüş durumda. Aile bazılarını kurtarmış. Ancak çoğu zarar görmüş. Denizde kaybolan eşyalar var. Bunların tespiti yapılacak. Geminin seferden men edilmesi talebinde bulunduk. Çok büyük zarar var. Boğaz’da nadir kalan eserlerden biriydi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden bir ön inceleme yaptılar. İçerideki kıymetli eşyaların tahliyesi de mümkün değil. Anıtlar Kurulu’ndan da izin olmadan da herhangi bir işlem yapılamıyor. Birinci dereceden tarihi eser olduğu için Anıtlar Kurulu’nun ivedilikle yardımcı olmasını bekliyoruz.”

    2 DEFA ÇARPMIŞ

    Aile üyeleri çarpma sırasında yalının yola bakan kısmında oturuyorlardı. Kaza anında hemen bahçeye çıkarak canlarını kurtardılar. Gemi yaklaştığı sırada hiçbir siren veya uyarı sesi duymadıklarını söyleyen aile üyeleri geminin çarptıktan sonra geri çekildiğini, oluşan dalganın etkisiyle yalıya bir daha çarptığını, sonrasında geriye doğru açıldığını belirttiler.

    Etiketler: gazetehaberleri , Aslı Zeynep Ertürer , gündem
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