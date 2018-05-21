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    Korku dolu gözlerle izlediler

    İHA
    21.05.2018 - 00:56 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın tarihi Kaleiçi’ndeki bir eğlence mekanında yangın çıktı. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında eğlence mekanındaki gençlerin oldukça korktuğu gözlendi.

    Kaleiçi Paşa Cami Sokak’taki Sedat Hartoka’ya ait bir eğlence mekanının ofis kısmında akşam 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine işyeri sahibi ve çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Korku dolu gözlerle izlediler

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.

    SOKAK KAPATILDI

    Korku dolu gözlerle izlediler

    Yangın anında eğlence mekanında bulunan çok sayıda genç, kendilerini işyerinden dışarıya attı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, diğer işyerlerine sıçrama ihtimali bulunan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

    Korku dolu gözlerle izlediler

    Polis tarafından sokak araç trafiğine kapatılırken, işyerindeki ofis eşyaları ile müzik aletleri de diğer bir eğlence mekanına taşındı.

    Yangından oldukça korktuğu gözlenen gençlerin üstlerini çıkararak bol bol su içtikleri gözlendi.

    Korku dolu gözlerle izlediler

    Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

    Etiketler: gündem
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