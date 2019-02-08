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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.02.2019 - 21:40, Son Güncelleme:

Gergin anlar! Taksinin camını yumruklayarak kırdı

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Gergin anlar! Taksinin camını yumruklayarak kırdı

Şişli’de, otopark görevlisi, sürücüsüyle tartıştığı taksinin arka camını yumruklayarak kırdı. İçerisinde müşterinin de olduğu takside hasar meydana geldi.

Olay Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, taksici Ömer Toklar, müşteri aldıktan sonra caddeye çıkacağı sırada, bir aracı park eden otopark görevlisi tehlikeli bir şekilde fren yaptı. Taksici, otopark görevlisini uyarınca aralarında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Ömer Toklar, tartışmanın ardından yoluna devam ederken, araçtan inen otopark görevlisi koşarak yetiştiği taksinin kaportasını ve arka camını yumruklamaya başladı. Taksinin camı aldığı darbeler sonucu kırıldı. Yolcu ve taksici olayda yaralanmazken, araçta hasar meydana geldi.

Haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, sürücü Toklar’ın şikayetçi olması üzerine, otopark görevlisini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Taksi sürücüsü Ömer Toklar, " Ben müşteri aldım. Buradan müşteri ile gidiyordum. Arkadaş buradan sert bir şekilde döndü. Dedim ki ’aklımı aldın arkadaş’ dedim. Oğlum yaşında adam. ’Ya devam et devam et ’ dedi. ’Tamam’ dedim devam ettim. Çekti el frenini vurdu arabaya. Ben bu arabada şoförüm. Ben bunu nasıl karşılayacağım nasıl yapacağım? Arabanın daha yevmiyesini çıkartmadım. Yumruğu ile camı patlattı" diye konuştu.

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